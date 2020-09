Trump compara policiais que atiram em inocentes com golfistas: ‘Eles engasgam’ 

A fala do presidente dos EUA acontece poucos dias depois de Jacob Blake, homem negro estadunidense, ser alvo de sete tiros nas costas proferidos por um policial branco, na cidade de Kenosha, em Wisconsin

EFE/EPA/YURI GRIPAS Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, comparou policiais que atiram em civis inocentes a golfistas que “engasgam” durante os campeonatos. A declaração do líder norte-americano foi feita na noite da última segunda-feira, 31, durante entrevista à “Fox News”. “Eles engasgam. Assim como em um torneio de golfe, eles perdem uma tacada de 90 cm”, afirmou o mandatário. “Você poderia ser um policial por 15 anos e de repente é confrontado. Você tem um quarto de segundo para tomar uma decisão. Se você não tomar a decisão – e você está errado – você está morto. As pessoas engasgam nessas circunstâncias e tomam uma decisão errada”, completou.

A fala do presidente dos EUA acontece poucos dias depois de Jacob Blake, homem negro estadunidense, ser alvo de sete tiros nas costas proferidos por um policial branco, na cidade de Kenosha, em Wisconsin. Sobre o caso, Trump questionou a abordagem policial. “Atirando no cara, atirando no cara pelas costas muitas vezes, quero dizer, você não poderia ter feito algo diferente?”, indagou.

Desde o incidente, no dia 24 de agosto, o município de Kenosha vive uma onda de protestos contra a violência policial pessoas negras e a favor do fim do racismo. Donald Trump, inclusive, chegou a ser orientado pelo governador de Wisconsin e pelo prefeito de Kenosha para que não visitasse a cidade neste momento. O presidente, no entanto, deverá desembarcar no município ainda nesta terça-feira.

A questão racial, inclusive, é uma pauta que está ganhando mais força nos Estados Unidos desde a morte de George Floy, homem negro que foi assassinado por um policial branco em maio.