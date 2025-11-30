Trump confirma conversa com Maduro em meio a endurecimento do discurso contra a Venezuela

Conversa por telefone entre líderes dos Estados Unidos e da Venezuela foi revelada pelo jornal ‘The New York Times’

Donald Trump confirmou neste domingo (30) que manteve recentemente uma conversa telefônica com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O líder venezuelano acusa Washington de usar o combate ao narcotráfico como pretexto para mobilizar forças militares no Caribe com o objetivo de removê-lo do poder.

Os Estados Unidos afirmam que Maduro lidera um cartel de drogas. Desde setembro, o governo americano deslocou diversas forças para a região, incluindo o maior porta-aviões do mundo, o que elevou a tensão com Caracas. Sobre a ligação, Trump minimizou o conteúdo. “Não diria que foi boa nem ruim. Foi uma ligação telefônica”, declarou o presidente, após a conversa ter sido revelada pelo The New York Times.

O republicano endureceu o discurso contra a Venezuela no fim de semana, ao afirmar no sábado que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado “fechado”. Embora não tenha ameaçado explicitamente usar força militar, disse que ações “por terra” para conter o narcotráfico venezuelano devem começar “muito em breve”.

O congressista republicano Markwayne Mullin, membro do Comitê das Forças Armadas do Senado, afirmou à CNN americana que Maduro recebeu a “oportunidade de sair” e poderia buscar refúgio na Rússia ou em outro país. Questionado sobre uma possível ofensiva dos EUA, Mullin negou: “Ele deixou muito claro que não vamos enviar tropas para a Venezuela. O que estamos tentando é proteger nossa própria costa”.

*Com informações da AFP