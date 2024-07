Trump confirma viagem a Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana

O ex-presidente Donald Trump, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado (14), confirmou neste domingo sua viagem a Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana. Ele deve ser oficialmente proclamado candidato do partido para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. “Eu iria adiar por dois dias minha viagem a Wisconsin, mas acabei de decidir que não posso permitir que um atirador ou assassino em potencial force uma mudança na agenda. Portanto, viajarei a Milwaukee às 15h30 de hoje, como programado”, anunciou Trump na rede Truth Social, plataforma que ele mesmo criou.

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira