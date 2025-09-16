Trump critica nova regra da NFL e chama kickoff de ‘futebol americano de maricas’

Mudança no chute que reinicia a partida diminui a distância de corrida e reduz o impacto, minimizando o risco de lesões; presidente questiona eficácia da regra

Tabá Benedito/Estadão Conteúdo Jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs disputado no estádio do Corinthians, em Itaquera



O presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou nas redes sociais a nova regra do kickoff (chute de reinício) da NFL, classificando o lance como “futebol americano de maricas”. A medida, implementada neste início de temporada, tem como objetivo reduzir lesões, evitando colisões em alta velocidade entre os jogadores. Definida em 2024, ela altera a posição de ataque e defesa no momento do chute.

O kicker deve enviar a bola para dentro do campo, à frente do end zone (20 jardas finais), enquanto os defensores ficam na linha de 40 jardas e o ataque entre 35 e 30 jardas. A distância reduzida diminui o risco de trombadas, comuns no modelo anterior.

Em postagem, Trump questionou a eficácia da regra e criticou o que considerou um “futebol americano para maricas”, comparando o novo kickoff a “rolar a bola de golfe para que ela não vá tão longe”. Ele ainda elogiou o modelo do futebol americano universitário, que não sofreu alterações.

Segundo a NFL, a mudança visa proteger a integridade física dos atletas, reduzindo a velocidade do confronto entre os times e, consequentemente, o risco de lesões graves.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA