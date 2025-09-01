Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump defende que farmacêuticas mostrem dados sobre eficácia de vacinas contra Covid-19

Trump defende que farmacêuticas mostrem dados sobre eficácia de vacinas contra Covid-19

Segundo presidente dos EUA, o CDC enfrenta fortes críticas por causa dessa questão, uma vez que há quem discorde de que os imunizantes são ‘um milagre que salvaram milhões de vidas’  

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 11h31
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Donald Trump O presidente dos EUA, Donald Trump, durante declarações

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que empresas farmacêuticas revelem publicamente dados comprovando a eficácia de vacinas contra a covid-19. “Recebi informações da Pfizer e de outras que são extraordinárias, mas parece que elas nunca mostram esses resultados ao público”, afirmou Trump nesta segunda-feira (1) em postagem na sua rede social, a Truth Social. “Por que não?”, questionou. Segundo Trump, há quem discorde de que as vacinas são “um milagre que salvaram milhões de vidas”. “Com o CDC sob fortes críticas por causa dessa questão, eu quero a resposta e quero AGORA”, exigiu o presidente, referindo-se ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

*Com informações do Estadão Conteúdo 

