Trump desdenha de esforço europeu para frear guerra e descarta pressionar Israel por cessar-fogo

Segundo o presidente americano, Irã prefere negociar diretamente com Washington, e não com outras potências; republicano também justificou que é difícil pedir para ‘alguém que está ganhando’ suspender os ataques

Stefani Reynolds/EEFE/EPA/Pool "O Irã não quer falar com a Europa, eles querem falar conosco", disse Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que o Irã prefere negociar diretamente com Washington, e não com as potências europeias. A declaração foi feita após uma reunião em Genebra entre chanceleres da Alemanha, França, Reino Unido e União Europeia com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, na tentativa de encontrar uma saída diplomática para o conflito entre Israel e a República Islâmica. “O Irã não quer falar com a Europa, eles querem falar conosco”, disse Trump, que confirmou contatos entre sua equipe e autoridades iranianas.

Segundo o presidente americano, seu governo está “pronto, disposto e capaz” de negociar, mas rejeitou impor qualquer condição a Israel, como suspender os ataques aéreos, para facilitar o diálogo. “É muito difícil fazer esse pedido. Quando alguém está ganhando, é mais difícil do que quando alguém está perdendo”, argumentou.

Em outra declaração, Trump reforçou que o envio de tropas terrestres ao Irã seria a “última coisa” que desejaria, indicando que a preferência é por manter a pressão sem envolvimento direto dos EUA no conflito militar iniciado por Israel. Ele confirmou ainda o prazo de até duas semanas para avaliar os próximos passos, sugerindo que esse período servirá para “ver se as pessoas vão recobrar o juízo”.

Enquanto isso, os europeus buscam manter abertos os canais diplomáticos. O presidente francês, Emmanuel Macron, adiantou que foi apresentada ao Irã uma “oferta de negociação completa, diplomática e técnica”, que incluiria também a questão do programa nuclear. Segundo Macron, a proposta estará “sobre a mesa”, mas Teerã precisaria demonstrar disposição para aderir.

Em Genebra, o chanceler alemão, Johann Wadephul, afirmou que a reunião deixou uma “impressão positiva” de que o Irã está aberto ao diálogo. Araqchi, no entanto, condicionou qualquer avanço à interrupção dos bombardeios israelenses. “As capacidades de defesa do Irã não são negociáveis”, declarou. O ministro francês Jean Noël Barrot reforçou que a solução para o impasse não será militar e condenou a ideia de uma mudança de regime imposta de fora. “Cabe ao povo decidir seu próprio destino”, disse.

Em declaração conjunta, os países europeus pediram que todas as partes evitem ações que possam levar a uma escalada e defenderam uma solução negociada para impedir que o Irã obtenha armas nucleares.

