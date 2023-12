Trump desiste de testemunhar em julgamento de fraude em Nova York: ‘Mais nada a dizer’

Mesmo sem o depoimento do ex-presidente dos EUA, caso prosseguirá e uma sentença deve ser anunciada no fim de janeiro

David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ex-presidente dos EUA Donald Trump faz uma declaração ao chegar para testemunhar durante seu julgamento na Suprema Corte do Estado de Nova York



Donald Trump desistiu de testemunha em sua própria defesa no julgamento por fraude fiscal em Nova York. O ex-presidente dos Estados Unidos, que seria uma das testemunhas em seu julgamento desistiu da sua decisão e estratégia com alegação de que não tem “mais nada a dizer”. O empresário, de 77 anos, publicou a declaração surpreendente na rede ‘Truth Social’ no domingo, 10, acrescentando que “já testemunhou sobre tudo” no julgamento em curso contra ele, seus filhos mais velhos, Don Jr e Eric, e outros executivos da Trump Organization. Desde o início do julgamento, em 2 de outubro, o empresário republicano denuncia uma “caça às bruxas”. O julgamento prosseguirá sem o depoimento de Trump e uma sentença deve ser anunciada no fim de janeiro. No mês passado, Trump respondeu a um interrogatório da Promotoria, que o acusa de exagerar o valor de suas propriedades em bilhões de dólares para obter empréstimos bancários e condições de seguros mais favoráveis. Em 6 de novembro, ele enfrentou os procuradores por quatro horas e deu algumas respostas ásperas, o que provocou a repreensão do juiz Arthur Engoron, que alertou o candidato republicano que “isto não é um comício político”.

No domingo, Trump afirmou que já testemunhou “com muito sucesso e de maneira conclusiva” no caso. O império imobiliário de Trump está em risco devido ao processo civil apresentado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e por uma de uma série de ações que ele enfrenta antes da eleição presidencial de 2024. Antes mesmo das alegações iniciais, Engoron decidiu que o gabinete de James apresentou “evidências conclusivas” de que Trump havia exagerado seu patrimônio líquido em documentos financeiros em algo entre 812 milhões de dólares e US$ 2,2 bilhões entre 2014 e 2021. O juiz ordenou a liquidação das empresas que administram os ativos em questão, como a Trump Tower e o arranha-céu ’40 Wall Street’ em Manhattan, uma decisão que é alvo de um recurso. Ao contrário de algumas batalhas jurídicas de Trump – incluindo o processo criminal em que é acusado de conspirar para anular as eleições de 2020 –, o processo apresentado por James, uma democrata, não representa risco de pena de prisão.

*Com informações da AFP