Trump deve assinar decreto para fechar Departamento de Educação dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está tomando medidas para cumprir sua promessa de campanha de extinguir o Departamento de Educação, conforme reportado pelo The Wall Street Journal. Um rascunho de decreto foi elaborado, instruindo a secretária da pasta, Linda McMahon, a “adotar todas as medidas necessárias para o encerramento do Departamento de Educação”. A expectativa é que a ordem seja emitida em breve, embora o fechamento dependa da aprovação de pelo menos 60 senadores.

Durante sua campanha, Trump expressou a intenção de descentralizar a educação, devolvendo as responsabilidades aos governos estaduais, e criticou o departamento, chamando-o de “grande farsa”. Para evitar a necessidade de apoio do Congresso, ele pode optar por reduzir a atuação da pasta, cortando programas e demitindo funcionários.

O Departamento de Educação é responsável pela supervisão de aproximadamente 100 mil escolas públicas e 34 mil instituições privadas nos Estados Unidos. Um fechamento abrupto poderia causar a interrupção de bilhões de dólares em financiamento para as escolas e afetar a gestão de empréstimos estudantis, gerando preocupações sobre o futuro da educação no país.

Linda McMahon, a secretária do departamento, reconheceu que desmantelar a pasta exigiria a ação do Congresso. No entanto, ela sugeriu a possibilidade de transferir algumas de suas funções para outros setores do governo, o que poderia mitigar os impactos do fechamento.

