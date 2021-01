Trump deve passar últimas horas na presidência em clube de golfe

Atual presidente viajará para o local na quarta e não participará da cerimônia de posse de Joe Biden

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Presidente deve deixar Washington poucas horas antes da cerimônia de posse de Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passará suas últimas horas no cargo em seu clube de golfe Mar-a-Lago, na Flórida. Ele irá viajar para o local na manhã de quarta-feira, 20, dia da posse de Joe Biden como novo presidente. O republicano já havia confirmado que iria quebrar a tradição e não iria participar da cerimônia de posse do democrata. Segundo a imprensa americana, Trump deixará a capital Washington pouco antes da posse oficial de Biden. Entretanto, a Casa Branca ainda não divulgou planos para o dia da posse. O vice-presidente Mike Pence já havia confirmado presença na posse de Biden, que deverá ocorrer sob forte esquema de segurança para evitar confusões como a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump no último dia 6. O jornal “Palm Beach Post” alerta para a possibilidade de que Trump realize um comício na mesma hora da cerimônia de posse de Joe Biden para anunciar sua corrida às eleições de 2024. A expectativa é que apoiadores do presidente se reúnam na Flórida no sábado, 16. Em sua última mensagem antes de ter a conta no Twitter banida, o presidente confirmou que não iria à posse de Biden, quebrando uma tradição entre os presidentes que não era quebrada desde 1877.

*Com informações da EFE