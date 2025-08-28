Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump discursará na Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro, confirma Casa Branca

Trump discursará na Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro, confirma Casa Branca

Karoline Leavitt, secretária de Imprensa, aproveitou o anúncio para defender que as ações do republicano para tornar a capital americana, Washington D.C, e outras regiões do país seguras ‘estão funcionando’

  Por Jovem Pan
  28/08/2025
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Donald Trump Ele viajará para Nova York no dia 22

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para Nova York no dia 22 de setembro para discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 23 de setembro, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 28. Na ocasião, ela também defendeu que as ações do republicano para tornar a capital americana, Washington D.C, e outras regiões do país seguras “estão funcionando”.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

