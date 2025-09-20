Trump divulga novo vídeo de ataque militar contra suposto barco do narcotráfico

Republicano disse que serviços de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos ‘ao longo de conhecida rota de drogas, a caminho de envenenar os americanos’

@realDonaldTrump/EFE Captura de vídeo publicada na rede Truth Social, na conta do presidente Donald Trump, mostra uma embarcação no mar do Caribe



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta sexta-feira (19) um vídeo em sua rede Truth Social que mostra a explosão de uma lancha supostamente usada no tráfico de drogas em águas internacionais. Segundo ele, três pessoas morreram no ataque. Trump afirmou que a ação ocorreu na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, que abrange América Central, América do Sul e Caribe.

O republicano disse que serviços de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos “ao longo de uma conhecida rota do tráfico de drogas, a caminho de envenenar os americanos”. A gravação mostra a lancha sob a mira de uma arma e, em seguida, sendo destruída por uma explosão. “O ataque matou três homens narcoterroristas a bordo. Nenhum integrante das forças americanas ficou ferido”, declarou.

Trump já havia anunciado, neste mês, outros ataques contra embarcações que, segundo ele, estariam ligadas ao narcotráfico e a gangues venezuelanas. Em 2 de setembro, um ataque deixou 11 mortos. No dia 15, outro teria matado três pessoas. Ao falar com jornalistas nesta semana, o presidente disse que os EUA “destruíram três barcos, não dois, mas vocês só viram dois”.

Ainda não está claro se o episódio divulgado nesta sexta-feira corresponde a um desses ataques já informados ou se seria uma nova ofensiva — o que elevaria o total para quatro embarcações destruídas. Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Caribe, com oito navios de guerra, um submarino nuclear e caças em Porto Rico, o que gerou temor na América Latina de uma possível ação contra a Venezuela.

O governo venezuelano acusa Washington de tentar desestabilizar o país e promover uma mudança de regime. Já os EUA não reconhecem Nicolás Maduro como presidente, o acusam de vínculos com o narcotráfico e oferecem uma recompensa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 265 milhões) por sua captura.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA