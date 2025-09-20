Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump divulga novo vídeo de ataque militar contra suposto barco do narcotráfico

Trump divulga novo vídeo de ataque militar contra suposto barco do narcotráfico

Republicano disse que serviços de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos ‘ao longo de conhecida rota de drogas, a caminho de envenenar os americanos’

  • Por da Redação
  • 20/09/2025 05h04
@realDonaldTrump/EFE Captura de vídeo publicada na rede Truth Social, na conta @realDonaldTrump do presidente dos EUA, Donald Trump, mostra uma embarcação no mar do Caribe. Captura de vídeo publicada na rede Truth Social, na conta do presidente Donald Trump, mostra uma embarcação no mar do Caribe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta sexta-feira (19) um vídeo em sua rede Truth Social que mostra a explosão de uma lancha supostamente usada no tráfico de drogas em águas internacionais. Segundo ele, três pessoas morreram no ataque. Trump afirmou que a ação ocorreu na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, que abrange América Central, América do Sul e Caribe.

O republicano disse que serviços de inteligência confirmaram que a embarcação transportava narcóticos “ao longo de uma conhecida rota do tráfico de drogas, a caminho de envenenar os americanos”. A gravação mostra a lancha sob a mira de uma arma e, em seguida, sendo destruída por uma explosão. “O ataque matou três homens narcoterroristas a bordo. Nenhum integrante das forças americanas ficou ferido”, declarou.

Trump já havia anunciado, neste mês, outros ataques contra embarcações que, segundo ele, estariam ligadas ao narcotráfico e a gangues venezuelanas. Em 2 de setembro, um ataque deixou 11 mortos. No dia 15, outro teria matado três pessoas. Ao falar com jornalistas nesta semana, o presidente disse que os EUA “destruíram três barcos, não dois, mas vocês só viram dois”.

Ainda não está claro se o episódio divulgado nesta sexta-feira corresponde a um desses ataques já informados ou se seria uma nova ofensiva — o que elevaria o total para quatro embarcações destruídas. Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Caribe, com oito navios de guerra, um submarino nuclear e caças em Porto Rico, o que gerou temor na América Latina de uma possível ação contra a Venezuela.

O governo venezuelano acusa Washington de tentar desestabilizar o país e promover uma mudança de regime. Já os EUA não reconhecem Nicolás Maduro como presidente, o acusam de vínculos com o narcotráfico e oferecem uma recompensa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 265 milhões) por sua captura.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

