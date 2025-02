Trump diz a Zelenksy que é a favor da ‘Ucrânia e da Rússia’

Encontro foi marcado por clima de tensão, com ambos os líderes trocando acusações sobre a situação da Guerra da Ucrânia

O encontro realizado em Washington entre DonaldTrump e Volodymyr Zelensky foi marcado por um clima de tensão, com ambos os líderes trocando acusações sobre a situação da Guerra da Ucrânia. Zelensky pressionou Trump a adotar uma postura mais firme, uma vez que o presidente americano havia demonstrado alinhamento com a perspectiva de Vladimir Putin sobre o conflito em curso. Durante a conversa, Trump fez declarações contundentes, afirmando que a Ucrânia não estava obtendo vitórias e exigindo reconhecimento pelo apoio militar que os Estados Unidos têm fornecido. “Eu sou a favor da Ucrânia e da Rússia”, disse Trump, após o ataque. Por sua vez, Zelensky defendeu que Putin deve arcar com as consequências da guerra, insistindo na necessidade de responsabilização.

Além disso, Trump sugeriu que a Ucrânia deveria considerar a possibilidade de um acordo, alertando que, caso contrário, enfrentaria repercussões. Ele também garantiu que os EUA continuariam a enviar armamentos, mas não ofereceu promessas de segurança para o país. Esse encontro ocorreu em um momento em que as negociações entre EUA e Rússia estavam em andamento, com Trump buscando uma forma de se distanciar das questões europeias. Zelensky, por sua vez, recebeu garantias de apoio significativo de aliados europeus, embora a situação se mostre complexa.

A presença de tropas da Otan na Ucrânia é um ponto de discórdia, sendo considerada inaceitável por Putin. Essa dinâmica complica ainda mais a busca por uma solução pacífica para o conflito. Em relação a um acordo sobre exploração mineral, Trump decidiu não seguir com a ideia de compensação financeira substancial. Em vez disso, optou por um compromisso de exploração conjunta, que pode levar um longo período para ser efetivado, refletindo a dificuldade em alcançar consensos em meio a um cenário tão conturbado.

