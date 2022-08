Trump diz duvidar que Biden não soubesse de operação de busca em sua casa

Ex-presidente chamou a operação contra ele de “a maior vergonha” que o país viveu recentemente

EFE/EPA/SHAWN THEW Donald Trump teve sua residência invadida por agentes do FBI em uma operação de busca e apreensão na última segunda-feira, 8



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) afirmou nesta quinta-feira, 11, duvidar que o atual mandatário, Joe Biden, não soubesse que haveria uma operação de busca e apreensão na sua casa, na Flórida, na última segunda-feira, 8, como afirma a Casa Branca. “Alguém realmente acredita que Joe Biden e a Casa Branca não sabiam nada sobre essa grande vergonha para o nosso país, a maior da história desde a catástrofe no Afeganistão? Eu não acredito!”, escreveu o ex-governante em sua rede social. A busca na casa de Trump teve como objetivo encontrar documentos confidenciais sobre armas nucleares que o ex-presidente tirou da Casa Branca, segundo publicou o jornal “The Washington Post” nesta quinta. O “Post”, que citou fontes anônimas próximas à investigação, indicou que a operação responde à preocupação do governo dos EUA de que os documentos que Trump levou consigo quando deixou a presidência e que contêm informações confidenciais caiam em mãos erradas. As fontes não esclareceram se as informações supostamente encontradas na casa de Trump estavam relacionadas a armas nucleares em posse dos EUA ou de potências estrangeiras, nem detalharam se esse material foi realmente encontrado.

