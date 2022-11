Trump diz que anunciará sua candidatura à Casa Branca ‘em breve’: ‘Preparem-se’

Ex-presidente dos EUA deve realizar o anúncio após as midterms, marcadas para próxima terça; na quinta-feira, 3, ele abriu quatro comícios em Iowa

KENA BETANCUR / AFP Trump pede que eleitores de preparem pois ele deve anunciar sua candidatura à Casa Branca no próximos dias



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar sua candidatura para Casa Branca após as midterms, eleições de meio de mandato, marcadas para terça-feira, 8, apontou o jornal norte-americano New York Times, tendo como base fontes próximas ao empresário. A data prevista para o anúncio é 14 de novembro, contudo, os assessores de Trump alertam que nenhuma decisão foi tomada e que o ex-presidente pode trocar de ideia. Porém, contrariando essa informação, na quinta-feira, 3, Trump abriu uma série de quatro comícios em Iowa, onde esteve ao lado do senador Chuck Grassley, republicano que busca um oitavo mandato consecutivo, e prometeu novidades “em breve”. Caso a informação seja confirmada, essa será a terceira candidatura presidencial que o ex-presidente lança. Durante seu discurso em Iowa, ele falou longamente sobre uma possível candidatura. “Para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, muito, muito, muito provavelmente farei isso de novo. Muito, muito, muito, provavelmente”, disse diante de uma multidão que o aplaudia e gritava seu nome. “Preparem-se: é tudo o que posso dizer. Muito em breve”, acrescentou.