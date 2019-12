Trump diz que assinatura de acordo comercial com China está sendo preparada

EFE/EPA/OLIVER CONTRERAS O presidente dos Estados Unidos Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que já há preparativos para a assinatura de um acordo comercial com a China, após ter conversado com o presidente do país asiático, Xi Jinping.

“Tive uma conversa muito boa com o presidente Xi, da China, sobre o nosso gigantesco acordo comercial. A China já iniciou compras de produtos agrícolas em larga escala e muito mais. A assinatura formal [de um acordo] está sendo preparada”, disse Trump no Twitter. O presidente americano revelou que, na conversa por telefone, discutiu outras questões com Xi.

“Também falamos sobre a Coreia do Norte, onde estamos trabalhando com a China, e Hong Kong (progresso!)”, escreveu.

Após quase 18 meses de guerra comercial e a consequente escalada tarifária, Trump anunciou há uma semana o fechamento da primeira fase de um pacto com Pequim, que inclui a retirada parcial de impostos e o aumento das compras chinesas de produtos agrícolas americanos.

O vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen, confirmou que a primeira fase do acordo aborda questões como transferência de tecnologia, propriedade intelectual, expansão do comércio e estabelecimento de mecanismos de resolução de disputas, entre outras.

O acordo também estabelece, porém, que serão mantidas tarifas americanas de 25% sobre US$ 250 bilhões em produtos chineses, juntamente com encargos reduzidos de 7,5% sobre importações adicionais avaliadas em cerca de US$ 120 bilhões.

De acordo com a agência de notícias estatal chinesa “Xinhua”, Washington comprometeu-se a retirar por etapas os impostos que as partes se impuseram durante a disputa.

