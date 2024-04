Trump diz que ataque do Irã contra Israel mostra a ‘fraqueza’ dos EUA de Biden

Ex-presidente americano também afirmou que se fosse ele o mandatário americano, Teerã não teria armado uma ofensiva contra o território israelense

SARAH YENESEL/EFE/EPA O ex-presidente dos EUA Donald Trump falou sobre Israel durante um comício em Schnecksville, Pensilvânia



Donald Trump, candidato republicano às eleições de novembro, criticou o governo dos Estados Unidos sob Joe Biden, afirmando que o ataque com drones lançado pelo Irã contra Israel demonstra uma “grande fraqueza” do país. “Deus abençoe o povo de Israel. Eles estão sendo atacados agora mesmo. É porque mostramos uma grande fraqueza”, declarou Trump em um comício na Pensilvânia. Na Truth Social, rede social lançada pelo próprio ex-presidente, ele fez mais críticas ao atual ocupante da Casa Branca, dizendo que se fosse ele o mandatário americano, o ataque iraniano não teria acontecido. Por fim, Trump declarou que seu adversário havia gravado um vídeo sobre o bombardeio, mas desistiu de divulgá-lo após “as verdades” que o republicano disse neste sábado (13).

O Irã lançou drones e mísseis contra Israel em retaliação a um ataque ao seu consulado em Damasco. Este é o primeiro ataque direto do Irã contra o território de Israel, seu inimigo declarado. “A fraqueza que mostramos é incrível, e não teria acontecido se estivéssemos no comando”, disse Trump, alfinetando seu provável rival democrata nas eleições de novembro. Joe Biden expressou seu apoio a Israel de maneira institucional, via Casa Branca, afirmando que seu compromisso com a segurança do país frente às ameaças do Irã é inabalável.

