Trump diz que definirá tarifas sobre aço e chips na semana que vem

Republicano ainda fez comentários sobre a guerra na Ucrânia, afirmando que Putin queria tomar o país por inteiro: ‘Se eu não fosse presidente, ele teria feito isso’

EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA Donald Trump 'As tarifas de aço e chips terão uma taxa menor no início'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá definir as tarifas sobre aço e chips na próxima semana, em comentários para repórteres a bordo do Air Force One, a caminho para o Alasca, onde se encontrará com o homólogo russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (14). “As tarifas de aço e chips terão uma taxa menor no início”, disse, sem fornecer mais detalhes.

Trump ainda fez comentários sobre a guerra na Ucrânia, afirmando que Putin queria tomar o país por inteiro. “Se eu não fosse presidente, ele teria feito isso”, disse.

Segundo Trump, Putin está interessado na economia norte-americana. Ele não deu detalhes a respeito. O encontro entre os dois presidentes deve ocorrer por volta das 16 horas de Brasília. Há a expectativa de uma coletiva de imprensa após o encontro. Trump disse nos últimos dias que iria telefonar para os líderes europeus e para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após o término do encontro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

