Trump diz que discurso de Biden é ‘uma vergonha’ para os Estados Unidos

Entre outras coisas, o ex-presidente também disse que o oponente estava ‘tão bravo e louco’

CHRISTIAN MONTERROSA / AFP Durante todo o discurso de Biden, Trump criticou diversas afirmações do presidente



Em uma noite marcada pelo discurso do Estado da União do presidente americano Joe Biden, o ex-presidente Donald Trump voltou a chamar a atenção do público pelos seus comentários sobre as declarações de Biden. Utilizando sua rede social Truth Social, Trump postou durante a noite da quinta-feira, 7, uma série de mensagens desdenhando do discurso. Entre outras coisas, o ex-mandatário disse que o oponente estava “tão bravo e louco”. “Esse pode ser o discurso do Estado da União mais irritado, menos compassivo e o pior já feito. Foi uma vergonha para o nosso país”, criticou o ex-presidente.

Durante todo o discurso de Biden, Trump criticou diversas afirmações do presidente. O ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e a crise migratória foram alguns dos assuntos mais comentados. “Quer a mídia fake news goste de admitir ou não, houve uma tremenda distorção e mentiras nesse discurso”, afirmou Trump. “Mas o povo do nosso país entende, e eles sabem que 5 de novembro será o dia mais importante na história de nossa nação!”.

*Com informações de Estadão Conteúdo