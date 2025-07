Trump diz que Israel está disposto a finalizar termos de cessar-fogo de 60 dias em Gaza

‘Espero, pelo bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar, apenas apenas piorar’, postou o presidente dos Estados Unidos em uma rede social

EFE/SHAWN THEW



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (1º) que Israel concordou em finalizar os termos de um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas na Faixa de Gaza. “Meus representantes tiveram hoje uma longa reunião e produtiva com os israelenses sobre a Faixa de Gaza”, publicou Trump na plataforma Truth Social. “Israel aceitou as condições possíveis para concluir o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com as partes para encerrar a guerra.”

Trump acrescentou que representantes de Catar e Egito “vão apresentar a proposta final” e instou o grupo terrorista palestino a aceitar os termos. “Os catarianos e os egípcios, que trabalharam muito duro para ajudar a trazer a paz, vão entregar essa proposta final”, publicou Trump. “Espero, pelo bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite esse acordo, porque [caso contrário, a situação] não vai melhorar, apenas piorar.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA e informações da AFP

