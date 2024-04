Trump diz que julgamento em NY é um ‘ataque’ aos Estados Unidos

Foto de JEENAH MOON / POOL / AFP)

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, comparece ao primeiro dia de seu julgamento por supostamente encobrir pagamentos de silêncio ligados a casos extraconjugais, no Tribunal Criminal de Manhattan, na cidade de Nova York, em 15 de abril de 2024. Donald Trump está no tribunal nesta segunda-feira como o primeiro ex-presidente dos EUA a ser processado criminalmente, um momento sísmico para os Estados Unidos, enquanto o provável candidato republicano faz campanha para reconquistar a Casa Branca. O escandaloso septuagenário de 77 anos é acusado de falsificação de registros empresariais em um esquema para encobrir um suposto encontro sexual com a atriz de filmes adultos Stormy Daniels para proteger sua campanha eleitoral de 2016 de publicidade adversa