Trump diz que não devolveu documentos confidenciais porque estava ‘muito ocupado’

Ex-presidente retirou ilegalmente centenas de documentos da Casa Branca após perder eleição em 2020

ANDY BUCHANAN / AFP Donald Trump disse que espalhou documentos em caixas junto com itens pessoais



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explicou nesta segunda-feira, 19, que não devolveu às autoridades os documentos confidenciais que levou da Casa Branca porque estava “muito ocupado” para procurá-los dentro das caixas que havia guardado em sua mansão. As declarações foram dadas ao canal “Fox News”, na sua primeira entrevista desde que foi acusado na semana passada de 37 crimes federais por se recusar a entregar os documentos, entre os quais havia segredos nucleares. Trump contou que não entregou os documentos ao ser solicitado pela Administração dos Arquivos Nacionais porque primeiro tinha de tirar os seus “objetos pessoais” das caixas. “Antes de entregar as caixas, tive de tirar muitas coisas. As caixas estavam cheias de todo o tipo de coisas, como camisas de golfe, roupas, calças, sapatos. Havia muita coisa”, justificou. De acordo com a acusação, o ex-presidente levou ilegalmente centenas de documentos confidenciais, incluindo segredos nucleares, em 2021, quando deixou a presidência. Os documentos foram guardados em caixas em várias partes da sua mansão de Mar-a-Lago, na Flórida, incluindo um quarto, um salão de festas, um banheiro e um box. Trump, que ainda se recusa a admitir que perdeu as eleições de 2020 para o atual presidente, o democrata Joe Biden, é o principal candidato à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024.

*Com informações da EFE