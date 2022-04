Trump diz que não volta ao Twitter apesar da compra de Elon Musk

‘Ficarei no Truth’, afirmou o empresário que foi banido da rede social em janeiro

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER Trump não volta para o Twitter nem mesmo após Musk comprar a rede social



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou voltar para o Twitter, do qual foi banido em janeiro, apesar da compra de Elon Musk. “Não vou para o Twitter, ficarei no Truth”, declarou Trump à emissora Fox News nesta segunda-feira, 25. A Truth Social é uma plataforma lançada em fevereiro como uma alternativa ao Facebook, Twitter e YouTube. “Espero que Elon compre o Twitter, porque o melhorará e é um homem bom, mas eu fico no Truth”, ressaltou o ex-presidente, justificando que “o Twitter tem bots (robôs) e contas falsas”. Musk, o homem mais rico do mundo, chegou nesta segunda-feira a um acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, o que lhe dará o controle de uma das redes sociais mais influentes do planeta.