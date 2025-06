Trump diz que salvou líder do Irã de morte ‘horrível e vergonhosa’

Republicano disse, ainda, que vai considerar bombardear o país novamente se informações de inteligência concluírem que os iranianos são capazes de enriquecer urânio para fabricar armas nucleares

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL O presidente americano acusou o líder iraniano de ingratidão



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (27), que salvou o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, de ser assassinado, e declarou que vai considerar novos bombardeios contra o Irã se o país tentar desenvolver armas nucleares. O republicano criticou Teerã em sua plataforma, Truth Social, por afirmar ter vencido a guerra contra Israel e anunciou que suspenderia os trabalhos sobre um possível alívio nas sanções ao país.

Trump disse, ainda, que “sem dúvida” vai considerar bombardear o Irã novamente se informações de inteligência concluírem que o país é capaz de enriquecer urânio na quantidade necessária para fabricar armas nucleares. O presidente americano acusou o líder iraniano de ingratidão, depois que Khamenei disse, em uma mensagem, que os informes sobre os danos causados pelos bombardeios americanos a suas instalações nucleares eram exagerados e que os Estados Unidos levaram uma “bofetada”.

“Sabia exatamente onde se refugiava e não permitiria que Israel ou as Forças Armadas dos Estados Unidos, de longe as maiores e mais poderosas do mundo, lhe tirassem a vida”, postou Trump. “Eu o salvei de uma morte muito horrível e vergonhosa, e ele não precisa dizer, ‘Obrigado! Presidente Trump!”, continuou. “Mas não, em vez disso, recebi uma declaração de ira, ódio e repulsa, e imediatamente abandonei todo o trabalho sobre o alívio das sanções, e mais”, acrescentou.

*Com informações da AFP

