Trump diz que vai aprovar reforma no sistema de imigração dos EUA

Declaração foi dada três semanas após derrota que o presidente sofreu na Suprema Corte, que o impediu de eliminar programa que protege os jovens que chegaram ao país menores de idade da deportação

Chris Kleponis/EFE Trump não deu detalhes sobre a iniciativa ou os desafios que teria que encarar sobre o tema no Congresso



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 10, que vai aprovar uma reforma migratória no país, por meio de uma ordem executiva. Segundo ele, a imigração vai ser baseada no “mérito” e oferecerá um caminho para a cidadania dos estudantes conhecidos como “sonhadores”.

O presidente não deu detalhes sobre a iniciativa ou os desafios que teria que encarar sobre o tema no Congresso. Trump, que visitou Miami e se reuniu com as comunidades cubana e venezuelana da região, fez a declaração em entrevista à rede de televisão americana em idioma espanhol “Telemundo”.

Governo Obama

A última vez que uma reforma da imigração esteve perto de se tornar uma realidade no Congresso dos EUA foi em 2013, no governo Barack Obama. Naquela ocasião, um projeto de lei bipartidário foi aprovado pelo Senado e acabou paralisado na Câmara dos Representantes, então com maioria republicana, por causa da relutância do então presidente da Casa, John Boehner, em colocá-lo em pauta de votação.

A declaração foi dada por Trump três semanas após a derrota que sofreu na Suprema Corte dos EUA que o impediu de eliminar o Programa de Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca), que protege os jovens conhecidos como “sonhadores” — que chegaram ao país menores de idade e não possuem cidadania americana — da deportação.

A decisão significa que o governo deve permitir a renovação das autorizações para cerca de 650 mil imigrantes cobertos pelo Daca, criado por meio de uma ordem executiva em 2012 por Obama. “Estou assumindo o controle da Daca”, disse Trump à “Telemundo”.

“O Daca vai ficar bem, nas próximas semanas vou assinar uma grande ordem executiva sobre imigração e vou incluir o Daca. A Suprema Corte me deu poderes para fazer isso, vai fazer parte de uma grande lei sobre mérito e vai incluir o Daca, e as pessoas vão ficar muito felizes”, finalizou.

* Com EFE