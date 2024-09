Trump diz ter plano surpresa para acabar com guerra na Ucrânia

Nos últimos meses, ex-presidente se mostrou muito crítico em relação aos bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos para apoiar os ucranianos em sua guerra contra a Rússia e pediu à Europa que ‘acorde’

EFE/EPA/JUSTIN LANE "Essa é uma guerra que não deveria ter ocorrido", disse Donald Trump



O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse nesta terça-feira (3) que tem planos “muito precisos” para pôr fim à guerra na Ucrânia, mas que só os revelará se ganhar as eleições de novembro. “Se eu vencer, como presidente eleito, farei com que se conclua um acordo garantido. Essa é uma guerra que não deveria ter ocorrido”, disse Trump no podcast de Lex Fridman, publicado nesta terça-feira. “Tenho um plano muito preciso para parar a Ucrânia e a Rússia. E tenho uma certa ideia — talvez não um plano, mas sim uma ideia — para a China“, acrescentou Trump a menos de dois meses das eleições, que disputará contra a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris.

“Mas não posso te dar esses planos, porque se eu te der, não vou poder usá-los, serão muito infrutíferos. Parte disso é a surpresa, certo?”, comentou. Donald Trump afirmou muitas vezes que acabará com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia “em 24 horas”, sem dizer como. Nos últimos meses, ele se mostrou muito crítico em relação aos bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia e pediu à Europa que “acorde”.

*Com informações da AFP

Publicado por Marcelo Bamonte