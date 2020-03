Trump doa próprio salário para combate ao coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprometeu-se a doar seu próprio salário para o Departamento de Saúde americano para ajudar no combate ao novo coronavírus no país. O anúncio foi confirmado pela Casa Branca nesta terça-feira (3).

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, o presidente continua cumprindo sua promessa de campanha de doar os salários recebidos enquanto estiver ocupando o cargo.

“Honrando essa promessa e para proteger ainda mais o povo americano, ele está doando seu salário do quarto trimestre de 2019 para o Departamento de Saúde americano”, escreveu Grisham no Twitter. O tuíte também mostra o contracheque do presidente, no valor de 100 mil dólares.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1

— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020