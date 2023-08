Trump é indiciado por tentar reverter resultado da eleição de 2020 nos EUA

Principal nome do Partido Republicano para 2024 enfrenta três acusações de conspiração e uma acusação de obstrução na denúncia de 45 páginas

ALEX WONG/GETTY IMAGES/FP Donald Trump espera concorrer à presidência dos EUA no ano que vem



Donald Trump foi indiciado nesta terça-feira, 1º, por seus esforços para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020 — a ameaça legal mais séria até agora ao ex-presidente, que busca retornar à Casa Branca. O principal nome do Partido Republicano para as eleições de 2024 enfrenta três acusações de conspiração e uma acusação de obstrução na denúncia de 45 páginas apresentada pelo procurador especial Jack Smith. Trump é acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos e conspiração para obstruir um procedimento oficial: a sessão conjunta do Congresso de 6 de janeiro de 2021, realizada para certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden — o mesmo dia em que apoiadores do político conservador invadiram o Capitólio. “O objetivo da conspiração era reverter os resultados legítimos das eleições presidenciais de 2020, usando alegações sabidamente falsas de fraude eleitoral”, diz a denúncia.

* Com informações da AFP