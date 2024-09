Trump e Zelensky se reúnem em Nova York nesta sexta

Em visita aos Estados Unidos desde domingo, presidente ucraniano se encontra com o candidato republicano após ter recebido o apoio do atual governo democrata

EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO Presidente ucraniano chegou no início da manhã a uma das propriedades do candidato republicano



A reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky começou, nesta sexta-feira (27), em Nova York, em uma atmosfera aquecida pelas duras críticas do presidente republicano à importante ajuda americana à Ucrânia. O presidente ucraniano chegou no início da manhã a uma das propriedades do candidato republicano à presidência em Nova York, a Trump Tower. “Vamos ter uma boa reunião hoje e acredito que o fato de que estejamos juntos é muito bom sinal”, afirmou Donald Trump, que elogiou a “relação muito boa” que mantém com Zelensky, mas também com o presidente russo, Vladimir Putin. “Estamos de acordo que a guerra na Ucrânia deve acabar”, disse o presidente ucraniano.

Em visita aos Estados Unidos desde domingo, Zelensky se reúne com o ex-presidente americano após ter recebido o apoio do atual governo democrata, mas obviamente preocupado com o futuro da ajuda ao seu país, devastado pela guerra, caso Donald Trump vença as eleições de 5 de novembro. O candidato republicano, que tem o “Estados Unidos primeiro” como um dos eixos de sua campanha para voltar à presidência, denuncia regularmente as enormes quantias de dinheiro desembolsadas por Washington para Kiev desde 2022.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP