Trump eleva de 25% para 35% tarifas sobre produtos do Canadá

REPRODUÇÃO/ DC POOL / AFP Trump anunciou as consequências comerciais para o Canadá após Mark Carney dizer que pretende reconhecer a Palestina como Estado



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (31) uma ordem executiva que, a partir desta sexta-feira (1º), aumenta de 25% para 35% a tarifa sobre todos os produtos canadenses que não são cobertos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá de livre-comércio, conhecido como T-MEC.

“Em resposta à contínua inação e retaliação do Canadá, o presidente Trump considerou necessário aumentar a tarifa de 25% para 35% para lidar efetivamente com a emergência existente”, informou a Casa Branca. A medida visa responder a práticas comerciais consideradas injustas e proteger os interesses econômicos dos EUA.

O decreto firmado por Trump nesta impõe tarifas mais altas também a outros países com os quais Washington afirma ter um déficit comercial. As novas tarifas aduaneiras oscilam entre 10% e 41%, sendo a mais alta para a Síria, enquanto União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul estarão sujeitos a 15%. Além disso, Washington aumentou em 5%, para 15%, os encargos para Costa Rica, Bolívia e Equador, e manteve intactos os previstos em abril para Venezuela (15%) e Nicarágua (18%).

