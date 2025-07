Trump impõe tarifas de 25% a produtos do Japão e Coreia do Sul a partir de agosto

Além de anunciar as taxas, o republicano deixou claro que a possibilidade de negociação está em aberto

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL A medida gerou reações imediatas nos mercados financeiros, com a Bolsa S&P 500 apresentando uma queda de 0,8%



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que a partir de 1 de agosto, produtos provenientes de 14 países, incluindo Japão e Coreia do Sul, estarão sujeitos a tarifas de 25% a 40% ao entrarem no território americano. Essa decisão foi motivada pelo déficit comercial que, segundo Trump, representa um risco tanto para a economia quanto para a segurança nacional dos EUA. A comunicação foi feita por meio de cartas.

As novas tarifas divulgadas começariam em 25% para Japão, Coreia do Sul, Malásia, Cazaquistão e Tunísia; África do Sul, Bósnia, Indonésia, Bangladesh, Sérvia, Tailândia e Camboja estariam sujeitos a tarifas entre 30% e 36%; em Mianmar e Laos, as taxas podem chegar até 40%. “Se você deseja abrir seus mercados comerciais até agora fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, nós, talvez, consideraremos um ajuste a esta carta”, escreveu Trump.

Além de anunciar as tarifas, Trump deixou claro que a possibilidade de negociação está em aberto, dependendo da disposição dos mercados japonês e sul-coreano em se abrir mais. A medida gerou reações imediatas nos mercados financeiros, com a Bolsa S&P 500 apresentando uma queda de 0,8%.

Publicado por Nátaly Tenório

