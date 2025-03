Trump lança ação militar ‘decisiva e poderosa’ contra os rebeldes houthis no Iêmen

Após o anúncio do presidente dos EUA, a capital do Iêmen, Sanaa, foi atingida por bombardeios que deixaram ao menos nove mortos e nove feridos, segundo a agência de notícias dos rebeldes, Saba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (15) o lançamento de uma “ação militar decisiva e poderosa” contra os rebeldes houthis no Iêmen. “Usaremos uma força letal avassaladora até que tenhamos alcançado nosso objetivo”, disse ele em uma publicação nas redes sociais, na qual acusa o movimento apoiado pelo Irã de ameaçar o tráfego marítimo no mar Vermelho. O líder norte-americano também pediu que o Irã cesse “imediatamente” seu apoio aos “terroristas houthis” no Iêmen. “O apoio aos terroristas houthis deve cessar imediatamente! Não ameacem o povo americano, seu presidente (…) nem as rotas marítimas do mundo. E se o fizerem, cuidado, porque os Estados Unidos os responsabilizarão totalmente e não faremos nenhum favor a vocês!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. Coincidentemente, após Trump anunciar uma ação na região, a capital do Iêmen, Sanaa, foi atingida por bombardeios. “Um ataque americano-britânico teve como alvo um bairro residencial do norte da capital, Sanaa”, controlada pelos houthis, informou a emissora Al Masirah.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias dos rebeldes, Saba, o Ministério da Saúde do governo huthi, citando um “balanço provisório”, declarou que “nove civis morreram e outros nove ficaram feridos, a maioria com gravidade, na agressão americana-britânica” contra Sanaa. No dia 11 de março, os huthis anunciaram que retomariam seus ataques contra barcos que considerassem vinculados a Israel no mar Vermelho, em uma demonstração de apoio aos palestinos da Faixa de Gaza. O grupo rebelde apoiado pelo Irã, que controla grandes áreas do Iêmen, alegou que havia tomado a decisão porque Israel não havia permitido a retomada do fornecimento de ajuda à Faixa de Gaza, devastada por uma guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas. O fornecimento de ajuda foi bloqueado por Israel em 2 de março

