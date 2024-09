Trump lidera em Estados decisivos para a eleição nos EUA

Arizona, Geórgia e Carolina do Norte estão na lista de sete Estados-pêndulo que podem decidir a disputa pela Casa Branca entre o candidato republicano e a democrata Kamala Harris em novembro

SARAH YENESEL/EFE/EPA Pesquisas no ‘Cinturão do Sol’ indicam que a disputa presidencial nos EUA será uma das mais acirradas da história



Eleitores de diversos Estados do “Cinturão do Sol” expressam a opinião de que a administração de Donald Trump trouxe melhorias significativas para suas vidas quando era presidente. Muitos temem que uma possível presidência de Kamala Harris não faria o mesmo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo The New York Times em parceria com o Siena College, Trump está à frente nas corridas presidenciais em Estados cruciais como Arizona, Geórgia e Carolina do Norte.

As sondagens indicam que Trump ampliou sua vantagem no Arizona. Trump lidera com 50% ante 45% de Kamala. Uma pesquisa Times/Siena realizada no Estado em agosto mostrou que Kamala liderava por cinco pontos percentuais. Os eleitores latinos, em particular, parecem ter se afastado do Partido Democrata, embora um número significativo — 10% — tenha dito que agora estava indeciso.

Na Carolina do Norte, onde Trump venceu por menos de 75 mil votos em 2020, o ex-presidente tem uma pequena vantagem sobre Kamala, liderando com 49% contra 47% da democrata. A pesquisa foi realizada antes da divulgação de novas informações sobre comentários feitos pelo candidato republicando ao governo da Carolina do Norte, Mark Robinson, em um fórum de pornografia.

Na Geórgia, o republicano continua a ter uma ligeira vantagem sobre Kamala: 49% a 45%. A campanha de Trump precisa mais deles do que a de Kamala, apesar destes Estados serem importantes para os dois candidatos. Sem a Carolina do Norte e a Geórgia, o caminho do republicano até a Casa Branca fica difícil. Para Kamala, é possível vencer a eleição mesmo sem os três Estados mencionados na pesquisa.

Preocupações dos eleitores

Segundo a pesquisa do The New York Times em parceria com a Siena College, 31% dos eleitores identificou a inflação ou a economia como a principal questão para decidir o seu voto. 55% dos entrevistados acreditam que o Trump faria um trabalho melhor administrando esta questão do que Kamala. Cerca de 16% dos eleitores apontaram que aborto é a principal questão deles nestas eleições. Neste tema, Kamala tem a preferência dos eleitores, com 53% a 41% de Trump. Outros 16% disseram que o principal tema deste pleito é imigração. Neste quesito, Trump lidera com 54%, contra 43% de Kamala.

