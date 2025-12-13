Trump minimiza fotos com Epstein divulgadas por democratas: ‘Não são grande coisa’

“Centenas de pessoas têm fotos com ele”, disse o republicano

EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL O presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “não são grande coisa” as fotos relacionadas com a investigação sobre o pedófilo Jeffrey Epstein nas quais ele aparece e que foram divulgadas nesta sexta-feira por congressistas do Partido Democrata que integram o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes.

Ao ser perguntado a respeito por jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, Trump minimizou as fotos divulgadas com insistência pelos congressistas opositores, acrescentando que “há centenas de pessoas que têm fotos com ele” e reiterou que não sabia nada sobre as atividades do pedófilo, que morreu em 2019.

“Todo mundo em Palm Beach” – lugar onde Trump tem sua residência de Mar-a-Lago – “conhecia este homem”, acrescentou.

Entre as 19 imagens divulgadas pelos democratas do Comitê, destacam-se as de Trump posando ao lado de seis mulheres, cujos rostos foram cobertos para proteger suas identidades, outra do mandatário falando com uma mulher ao lado de Epstein e outra sentado ao lado de outra garota.

Além do mandatário, no arquivo também aparecem Steve Bannon, ex-assessor de Trump e referência da ultradireita, o ex-presidente Bill Clinton e o magnata Bill Gates ao lado do ex-príncipe Andrew, a quem seu irmão, o rei Charles III do Reino Unido, despojou dos títulos em razão de sua vinculação com o caso.

Segundo os democratas, estas fotos são uma prévia das 95 mil novas imagens que receberam e são relacionadas a Epstein.

Antes da reação do presidente, a Casa Branca havia se manifestado por meio de uma porta-voz que alegou que “os democratas da Câmara dos Representantes estão divulgando de forma seletiva fotos cuidadosamente selecionadas com censuras aleatórias para tentar criar uma narrativa falsa”.

Em 18 de novembro, o Congresso aprovou uma lei para tornar públicos todos os arquivos relacionados com o caso Epstein que não estejam sob sigilo.

*EFE