Trump não deve escolher próximo líder do Irã, diz chanceler

Abbas Araghchi afirmou que a República Islâmica ‘não permitirá que ninguém interfira em assuntos internos’ e que a decisão ‘é responsabilidade do povo iraniano’

  • 08/03/2026 12h55
Araghchi também afirmou que o presidente republicano "deveria pedir desculpas ao povo da região e ao povo iraniano pelos assassinatos e pela destruição que provocaram".

O povo iraniano, e não Donald Trump, deve escolher seu novo líder, afirmou neste domingo (8) o ministro das Relações Exteriores do Irã, que exigiu um pedido de desculpas do presidente americano por iniciar a guerra no Oriente Médio.

“Não permitimos que ninguém interfira em nossos assuntos internos. É responsabilidade do povo iraniano escolher seu novo líder”, declarou Abbas Araghchi no programa “Meet the Press”, do canal NBC, depois que Trump afirmou na quinta-feira que deveria participar da escolha do próximo líder supremo do Irã.

Araghchi também afirmou que o presidente republicano “deveria pedir desculpas ao povo da região e ao povo iraniano pelos assassinatos e pela destruição que provocaram”.

Na entrevista, Araghchi disse que os mísseis iranianos não podem alcançar o território dos Estados Unidos e defendeu os ataques de Teerã contra seus vizinhos do Golfo.

“Foram os americanos que iniciaram esta guerra contra nós, atacando, e estamos nos defendendo. É óbvio que nossos mísseis não podem atingir o território americano”, disse.

“O que podemos fazer, sim, é atacar as bases e instalações americanas ao nosso redor, que infelizmente estão no território de nossos países vizinhos”, acrescentou.

*AFP

