Trump não participará dos debates presidenciais republicanos

Ex-presidente dos Estados Unidos argumentou que os americanos o conhecem bem e não há necessidade de um confronto público; ele é favorito para concorrer às eleições

O ex-presidente dos Estados Unidos e favorito para concorrer às eleições pelo Partido Republicano, Donald Trump, informou no domingo, 20, que não vai participar do primeiro debate presidencial republicano, marcado para esta semana, argumentando que os americanos “o conhecem bem” e não há necessidade de um confronto público com seus rivais pela Casa Branca. Em uma mensagem em sua rede social, a Truth Social, Trump destacou o que chamou de um “histórico enorme de sucesso como presidente” e afirmou: “PORTANTO, NÃO PARTICIPAREI DOS DEBATES!” O primeiro debate na corrida pela indicação presidencial republicana de 2024 está marcado para quarta-feira, 23, em Milwaukee, Wisconsin. Em sua mensagem, Trump citou as últimas pesquisas que o mostram muito à frente dos outros candidatos republicanos, incluindo uma da CBS News publicada neste domingo.

A pesquisa indicou que 62% dos entrevistados votariam nele, mesmo que ele tenha sido indiciado criminalmente quatro vezes este ano, inclusive por tentar subverter a democracia americana conspirando para anular as eleições de 2020 e se manter no poder. O concorrente mais próximo de Trump na pesquisa da CBS é o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 16% das intenções de voto. O restante dos candidatos republicanos está com percentuais de um único dígito. Trump escreveu que DeSantis está “desabando como um pássaro doente”. “O público sabe quem eu sou e o que foi um mandato presidencial bem-sucedido”, disse Trump, citando questões como energia, segurança na fronteira, militar e economia.

*Com informações da AFP