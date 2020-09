Trump nega ter sofrido mini-derrames e ataca jornal: ‘Fake news’

O jornalista Don Winslow, do “The Times”, relatou na última segunda-feira que, em novembro do ano passado, Trump foi ao Walter Reed Medical Center depois de sofrer mini-derrames

EFE/EPA/Stefani Reynolds Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou ao Twitter na tarde desta terça-feira, 1º, para desmentir uma notícia do “The New York Times”, que afirmou que o líder norte-americano teria sofrido uma série de mini-derrames em 2019. “Nunca acaba! Agora estão tentando dizer que seu presidente favorito, eu, foi ao [hospital] Walter Reed Medical Center, depois de sofrer uma série de mini-derrames. Nunca aconteceu com ESTE candidato – NOTÍCIAS FALSAS. Talvez se refiram a outro candidato de outro partido!”, disparou.

O jornalista Don Winslow, do “The Times”, relatou na última segunda-feira que, em novembro do ano passado, Trump foi ao Walter Reed Medical Center depois de sofrer mini-derrames, também conhecido pequenos AVCs. De acordo com a publicação, a Casa Branca já havia deixado o vice-presidente Mike Pence “de prontidão para assumir temporariamente os poderes da presidência” caso Trump tivesse que se submeter a um procedimento que exigiram que ele fosse anestesiado. A cirurgia, no entanto, não foi necessária.

Donald Trump está em campanha eleitoral na busca pela reeleição e vem, recentemente, atacando seu rival Joe Biden, do Partido Democrata, em diversos discursos. A votação popular está marcada para o dia 3 de novembro deste ano.