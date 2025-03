Trump ordena suspensão de ajuda econômica e militar à Ucrânia

Pausa ocorre dias depois de um bate-boca entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, na Casa Branca

EFE/EPA/WILL OLIVER Pausa na ajuda deve continuar até que Zelenski esteja disposto a negociar um acordo de paz com o presidente da Rússia, Vladimir Putin



O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou nesta segunda-feira (3) por pausar toda a ajuda econômica e militar à Ucrânia. A pausa ocorre dias depois de um bate-boca entre Trump e o presidente ucraniano na Casa Branca. Um funcionário da Casa Branca afirmou à Associated Press que a pausa na ajuda deve continuar até que Zelenski esteja disposto a negociar um acordo de paz com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O oficial apontou que todo o equipamento militar dos EUA que estiver a caminho de Kiev não seria entregue aos ucranianos, incluindo armas em trânsito. Segundo o funcionário, trata-se de uma “revisão” para entender se a ajuda a Kiev estava “contribuindo para que a solução seja encontrada”.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Associated Press

Publicado por Matheus Lopes