Trump pede que Irã não mate manifestantes e alerta que os EUA ‘estão observando’

O presidente Donald Trump enviou um alerta ao líderes iranianos na manhã deste domingo (12). “Não matem os seus manifestantes”, escreveu em sua conta no Twitter. Ele afirmou, ainda, que centenas de pessoas já foram mortas ou estão presas por causa do governo. “O mundo está observando e, mais importante, os Estados Unidos estão observando”, completou.

Trump ainda reivindicou que o governo iraniano libere o acesso à internet e permita que jornalistas circulem livremente pelo seu território.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020