Trump pede renúncia de CEO da fabricante de chips Intel

Declaração aconteceu um dia depois de o senador Tom Cotton informar que enviou uma carta à empresa questionando os laços entre Lip-Bu Tan e empresas da China

EFE/EPA/BONNIE DINHEIRO/PISCINA Segundo relatos, Tan "controla dezenas de empresas chinesas e tem participação em centenas de empresas chinesas de fabricação avançada"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta quinta-feira (7) que o novo diretor da fabricante de semicondutores americana Intel, Lip-Bu Tan, renuncie “imediatamente”, depois que um senador republicano citou preocupações com a segurança nacional devido a seus vínculos com empresas chinesas. “O CEO da INTEL tem um sério conflito de interesses e deve renunciar, imediatamente. Não há outra solução para este problema”, disse Trump em sua plataforma Truth Social. A declaração aconteceu um dia depois de o senador Tom Cotton informar que enviou uma carta à Intel questionando os laços entre o diretor-executivo e empresas da China. Segundo relatos, Tan “controla dezenas de empresas chinesas e tem participação em centenas de empresas chinesas de fabricação avançada e chips. Pelo menos oito destas têm ligações com o Exército Popular de Libertação da China”, escreveu Cotton em sua carta, cuja cópia publicou em seu site.

O senador também destacou o papel de Tan como ex-diretor da Cadence Design Systems, companhia que produz programas usados pelas grandes produtoras de microchips. A empresa, escreveu Cotton, “se declarou culpada de vender ilegalmente seus produtos a uma universidade militar chinesa e de transferir sua tecnologia para uma empresa chinesa de semicondutores associada sem obter licenças”. E Tan dirigia a companhia naquele momento, acrescentou. Nascido na Malásia, o CEO assumiu em março o cargo na Intel, que passava por dificuldades devido ao seu atraso em inteligência artificial (IA), e anunciou demissões quando as tarifas e restrições à exportação da Casa Branca impactaram o mercado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com uma longa passagem pelo setor de tecnologia, e o quarto CEO da Intel em sete anos, ele afirmou que “não será fácil” superar os desafios que a empresa enfrenta. A Intel é uma das principais empresas do Vale do Silício, mas seu sucesso foi ofuscado pelas potências asiáticas TSMC e Samsung, que dominam o negócio de semicondutores fabricados sob encomenda. Também foi surpreendida com o surgimento da Nvidia como o principal fornecedor mundial de chips de IA.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias

