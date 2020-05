Trump perderá as eleições por causa de atuação na pandemia, prevê instituto

Reprodução/Twitter Segundo o estudo, o cenário de recessão, o aumento de desemprego e inflação evitará a reeleição do candidato



O instituto Oxford Economics apontou, em um modelo de previsão, que o presidente norte-americano Donald Trump será derrotado nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Um dos motivos apontados para a derrota é a atuação do líder da Casa Branca durante a pandemia da Covid-19.

Segundo o estudo, o cenário de recessão, o aumento de desemprego e inflação evitará a reeleição do candidato do Partido Republicano, que teria apenas 35% dos votos. Antes da crise, a estimativa era que a preferência pelo atual presidente fosse de 55%.

“Seria preciso um milagre econômico para que os resultados favoreçam Trump”, garante o informe publicado nesta quinta-feira (21). De acordo com Oxford Economics, até novembro, quando estão programadas as eleições, os EUA não terão se recuperado do impacto econômico e social gerado pela pandemia, com o desemprego em torno de 13%.

Ainda seguindo a previsão, o Partido Democrata, que tem o ex-vice-presidente Joe Biden como pré-candidato único, vencerá de forma “clara”, embora a porcentagem de votos dependerá da participação dos eleitores e da evolução da pandemia.

Os pesquisadores do Oxford Economics relembraram no texto que o instituto acertou o desfecho de 16 das últimas 18 eleições dos Estados Unidos, errando apenas em 1968 e 1976.

*Com informações da EFE