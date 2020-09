Trump diz que pico da Covid-19 nos EUA passou e que país está fazendo trabalho ‘muito melhor’ que UE

Líder norte-americano comparou a situação do país com a Espanha que, segundo ele, é um dos membros do bloco que está tento dificuldades no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus

Andrew Harrer/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 10, que o país está fazendo um trabalho “muito melhor do que a União Europeia” no combate à pandemia do novo coronavírus e citou a Espanha entre os membros do bloco que estão tendo mais dificuldades. Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump também afirmou que o pico das transmissões de Covid-19 já passou nos EUA, embora o país ainda tenha os maiores números totais de contágios e mortes pela doença. “Nas últimas cinco semanas os casos per capita dobraram na França, aumentaram mais de 300% na Espanha, (um país) do qual tenho ouvido falar algumas coisas, e tenho conversado com alguns dos líderes da Espanha, e eles estão passando por dificuldades”, declarou.

“A Espanha está sendo muito impactada”, frisou o presidente americano, que também citou França e Itália entre os países europeus mais abalados pela Covid-19. Trump estava tentado diferenciar a situação da Europa e a dos Estados Unidos, que na quarta-feira ultrapassou a marca de 190 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia e já tem mais de 6,3 milhões de contágios confirmados. “Temos feito muito, muito melhor do que a União Europeia”, alegou Trump. “Eles têm um pico enorme lá, enquanto nós estamos confiantes de que passamos nosso pico. Vamos ver, mas estamos indo muito bem em todo o país”, acrescentou. Embora seja verdade que os Estados Unidos tiveram recentemente uma tendência descendente na média móvel de casos, enquanto a Espanha e a França tiveram uma tendência ascendente durante os últimos sete dias, o quadro é diferente quando se olha para as mortes pela doença. A média móvel de mortes por milhão de habitantes nos EUA nos últimos sete dias é 2,15, enquanto na Espanha é de 1,33, e na França, de 0,23, de acordo com dados oficiais coletados pela plataforma Our World in Data (OWID), da Universidade de Oxford. Na Espanha, 554.143 pessoas foram infectadas pela Covid-19, e 29.699 morreram desde o início da pandemia, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde do país.

*Com informações da EFE