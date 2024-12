Trump planeja classificar cartéis mexicanos como organizações terroristas e combater crise do fentanil

Proposta já havia sido levantada durante administração anterior do republicano, mas foi deixada de lado a pedido do ex-presidente do México, Andrés Manuel López Obrador

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que, ao assumir o cargo em 20 de janeiro, irá classificar os cartéis mexicanos de narcotráfico como organizações terroristas. Essa proposta já havia sido levantada durante sua administração anterior, mas foi deixada de lado a pedido do ex-presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Em uma conversa recente com a atual presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump abordou a questão dos migrantes em situação irregular e o tráfico de fentanil.

Sheinbaum se opôs à designação dos cartéis como terroristas, argumentando que tal medida poderia comprometer a soberania do México. Além disso, Trump se comprometeu a assinar uma ordem executiva que visa fechar as fronteiras para migrantes sem documentos e implementar um extenso plano de deportação de estrangeiros. Ele enfatizou que sua administração se dedicará a desmantelar redes criminosas que atuam nos Estados Unidos.

A crise do fentanil, que deve resultar em um número alarmante de 50 a 60 mil mortes por overdose de opioides sintéticos neste ano, foi um dos principais focos da campanha presidencial de Trump para 2024. Vale ressaltar que, durante seu mandato anterior, as mortes por opioides mais do que dobraram.O presidente eleito também anunciou a intenção de lançar uma nova campanha publicitária com o objetivo de alertar a população sobre os efeitos prejudiciais do uso de drogas, especialmente o fentanil.

