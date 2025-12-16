Trump processa BBC em US$ 10 bilhões por difamação

Documentário em questão foi exibido no ano passado, antes das eleições de 2024, no emblemático programa de atualidade da emissora britânica, o ‘Panorama’

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que BBC "colocou palavras" em sua boca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira (15) uma ação judicial na qual reivindica pelo menos US$ 10 bilhões (R$ 54 bilhões) à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Segundo o mandatário norte-americano, a BBC “colocou palavras” em sua boca quando exibiu a peça audiovisual, e chegou até a cogitar a possibilidade de que “eles usaram inteligência artificial ou algo do tipo”.

O documentário em questão foi exibido no ano passado, antes das eleições de 2024, no emblemático programa de atualidade da emissora britânica, o “Panorama”.

O processo, apresentado em um tribunal federal em Miami, reivindica “indenização por um montante não inferior a 5 bilhões de dólares [R$ 27 bilhões]” por cada uma das duas acusações contra a emissora britânica por suposta difamação e violação da Lei sobre Práticas Comerciais Enganosas e Desleais da Flórida.

No mês passado, a BBC se desculpou por ter dado a impressão de que Trump havia incitado seus simpatizantes a cometer uma “ação violenta” antes da invasão ao Capitólio em Washington, em 6 de janeiro de 2021. O processo contra a BBC é o mais recente de uma série de ações judiciais que Trump moveu contra empresas de mídia nos últimos anos, várias das quais resultaram em acordos milionários.