Trump processa BBC em US$ 10 bilhões por difamação
Documentário em questão foi exibido no ano passado, antes das eleições de 2024, no emblemático programa de atualidade da emissora britânica, o ‘Panorama’
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira (15) uma ação judicial na qual reivindica pelo menos US$ 10 bilhões (R$ 54 bilhões) à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Segundo o mandatário norte-americano, a BBC “colocou palavras” em sua boca quando exibiu a peça audiovisual, e chegou até a cogitar a possibilidade de que “eles usaram inteligência artificial ou algo do tipo”.
O documentário em questão foi exibido no ano passado, antes das eleições de 2024, no emblemático programa de atualidade da emissora britânica, o “Panorama”.
O processo, apresentado em um tribunal federal em Miami, reivindica “indenização por um montante não inferior a 5 bilhões de dólares [R$ 27 bilhões]” por cada uma das duas acusações contra a emissora britânica por suposta difamação e violação da Lei sobre Práticas Comerciais Enganosas e Desleais da Flórida.
No mês passado, a BBC se desculpou por ter dado a impressão de que Trump havia incitado seus simpatizantes a cometer uma “ação violenta” antes da invasão ao Capitólio em Washington, em 6 de janeiro de 2021. O processo contra a BBC é o mais recente de uma série de ações judiciais que Trump moveu contra empresas de mídia nos últimos anos, várias das quais resultaram em acordos milionários.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.