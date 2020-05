Trump repudia protestos e ameaça intervir com uso ‘ilimitado’ de poder militar

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, utilizou suas redes sociais, neste sábado (30), para afirmar que o governo federal pode usar seu poder militar para intervir nos protestos que se espalharam pelo país após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco, na cidade de Minneapolis.

“Atravessar as fronteiras dos Estados para incitar a violência é um CRIME FEDERAL!”, começou a publicação do mandatário republicano.

O líder da Casa Branca escreveu, também, que governadores e prefeitos “liberais” devem ficar “muito mais rigorosos”. “Ou o governo federal intervém e faz o que deve ser feito, e isso inclui o uso ilimitado do poder militar e de muitas prisões”, acrescentou.

Mais cedo, fontes disseram à Associated Press que o Pentágono emitiu ordem para deixar soldados do Corpo da Polícia Militar, a polícia do Exército dos Estados Unidos, de prontidão caso seja necessário a mobilização das forças para ajudar as polícias das cidades onde a situação está mais crítica.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020