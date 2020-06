Trump diz estar confiante sobre retomada forte da economia dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está confiante de que a economia norte-americana passa pelo estágio inicial de uma retomada muito forte após a pandemia da Covid-19.

No Twitter, o republicano considerou que 2021 será um dos melhores anos “de todos os tempos”. “Nem todo mundo concorda comigo, mas tenho poucas dúvidas. Preste atenção em setembro, outubro e novembro. O próximo ano será um dos melhores de todos os tempos. Olhe para o mercado de ações AGORA!”, publicou o líder da Casa Branca, referindo-se ao rali do mercado acionário dos Estados Unidos até o fechamento dos negócios, nesta quarta.

I feel more and more confident that our economy is in the early stages of coming back very strong. Not everyone agrees with me, but I have little doubt. Watch for September, October, November. Next year will be one of the best ever, and look at the Stock Market NOW!

