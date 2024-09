Trump se reúne com Zelensky e defende um ‘acordo justo para todos’ para encerrar guerra entre Rússia e Ucrânia

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca afirmou que, se reeleito, conseguiria resolver a situação de forma rápida

EFE/EPA/UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o candidato presidencial republicano Donald J. Trump na Trump Tower em Nova York



Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (27), ao lado do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que seu objetivo é buscar um “acordo justo para todos” que possa pôr fim à Guerra da Ucrânia. Zelensky, por sua vez, não entrou em detalhes sobre o que esse acordo implicaria, mas enfatizou a importância de intensificar a pressão sobre Vladimir Putin, e não especificou se estaria disposto a aceitar a entrega de territórios à Rússia.

O encontro marca a primeira reunião entre Trump e Zelensky desde 2019. Ao ser convidado por Zelensky, Trump disse que visitara a Ucrânia. A relação de Trump com Putin foi mencionada durante a conversa. O ex-presidente afirmou que, se reeleito, conseguiria resolver a situação na Ucrânia de forma rápida.

Nesta quinta-feira (26), o presidente da Ucrânia se reuniu com presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com a vice-presidente Kamala Harris. Especialistas apontam que o resultado das eleições nos Estados Unidos pode ter um impacto significativo no desenrolar do conflito, especialmente considerando as críticas de Trump ao apoio americano à Ucrânia. Biden e Kamala defendem que o suporte à Ucrânia é uma medida estratégica essencial para conter a agressão russa e garantir a segurança global.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos