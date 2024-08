Trump sugere que Kamala ‘de repente se tornou negra’ e a acusa de mudar identidade racial para ganhar votos

Após comentário polêmico, Casa Branca classificou fala de ex-presidente como ‘repulsiva’ e ‘insultante’, afirmando que ‘ninguém tem o direito de dizer à Kamala quem ela é ou como se identifica’

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Trump também se distanciou do candidato a vice-presidente, J.D. Vance, por ter alegado que o país está nas mãos de mulheres solteiras e pessoas sem filhos



O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, gerou polêmica nesta quarta-feira (31) ao sugerir que a vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata, “de repente se tornou negra” para ganhar votos nas eleições presidenciais de novembro. Em entrevista tensa na convenção da Associação Nacional de Jornalistas Negros (NABJ), em Chicago, Trump disse que, anos atrás, a vice-presidente estava “apenas divulgando sua herança indiana”. “Eu não sabia que ela era negra até alguns anos atrás, quando ela se tornou negra e quer ser conhecida como negra. É uma coisa ou outra? Eu respeito os dois, mas ela obviamente não respeita”, afirmou Trump, questionando a identidade racial da vice-presidente, que é filha de pai jamaicano e mãe indiana.

A tensa entrevista foi moderada pelos jornalistas negros Rachel Scott, da rede de televisão “ABC”, Kadia Goba, do site “Semafor”, e Harris Faulkner, da rede “Fox News”. Trump chamou os dois primeiros de “muito rudes” e “desagradáveis” em um momento em que os jornalistas insistiram em obter respostas do ex-presidente. Kamala passou a maior parte de sua infância com a mãe, mas frequentou a Universidade Howard, instituição cuja maioria dos alunos é negra. A Casa Branca imediatamente chamou o comentário de Trump de “repulsivo” e “insultante”. “Ninguém tem o direito de dizer a ela (Kamala) quem ela é ou como se identifica”, disse a porta-voz do governo, Karine Jean-Pierre, que é negra.

Trump também se distanciou do candidato a vice-presidente, J.D. Vance, por ter alegado que o país está nas mãos de mulheres solteiras e pessoas sem filhos. “Ele é uma pessoa muito voltada para a família (…) Conheço pessoas sem família que são muito boas e, em muitos casos, melhores. Não ter uma família não significa que haja algo errado com você”, declarou Trump. Vance criticou Kamala por não ter filhos e minimizou o fato de ela ser madrasta dos filhos do marido, Doug Emhoff.

*Com informações da EFE

