Trump sugeriu que Forças Armadas dos EUA atirassem em manifestantes, afirma ex-secretário de Defesa

Informação foi divulgado pelo então servidor, que trabalhou com o republicano em 2020; população norte-americana foi às ruas após a morte de George Floyd

Chris Kleponis/EFE - 26/06/2020 Donald Trump teria sugerido que os manifestantes que protestavam contra a morte de George Floyd recebessem tiros 'nas pernas'



Mark Esper, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, afirmou em um livro chamado ‘Um Juramento Sagrado’ (A Sacred Oath, na tradução livre) que o ex-presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu que as Forças Armadas atirassem em manifestantes que cercaram a Casa Branca, em Washington, nos protestos contra a morte de George Floyd, em maio de 2020. Segundo a publicação, o republicano questionou: “Você não pode simplesmente atirar neles? Atira nas pernas deles ou alguma coisa assim”. Durante os protestos, realizados na primeira semana de junho do mesmo ano, Esper afirmou que tratava-se de um momento “surreal, sentado em frente à mesa do Resolute, dentro do Salão Oval, com essa ideia pesando no ar, e o presidente com o rosto vermelho e reclamando alto dos protestos em andamento”. As afirmações presentes no livro provém de um alto membro do gabinete presidencial que relatou possíveis ‘disfunções’ de Trump no comando da Casa Branca e que foi demitido após as eleições de 2020.