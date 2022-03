Trump teria ‘cometido crime’ ao induzir vice a não aceitar resultado das eleições, diz juiz norte-americano

Declaração foi dada por David Carter, juiz de primeira instância em decisão que autoriza a investigação da invasão ao Capitólio

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Juiz norte-americano alega que Donald Trump pode ter cometido crime ao induzir seu vice, Mike Pence, a não aceitar o resultado das eleições



O juiz de primeira instância dos Estados Unidos, David Carter, autorizou nesta segunda-feira, 28, que a comissão do Congresso norte-americano investigue a invasão ao Capitólio e analise os emails enviados ao então presidente Donald Trump e seu advogado John Eastman. Segundo Carter, é possível que o ex-mandatário tenha “cometido crimes” ao pressionar seu vice, Mike Pence, a não aceitar o resultado das eleições em janeiro de 2021. “Eastman e o presidente Trump lançaram uma campanha para derrubar uma eleição democrática, uma ação sem precedentes na história americana”, argumentou. O comitê formado na Câmara, que visa apurar as responsabilidades da invasão, já havia sinalizado a possibilidade de crimes cometidos por Trump. O possível processo contra o ex-presidente, porém, apenas pode ser aberto através de um despacho do procurador-geral dos EUA, Merrick Garland.