O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou neste sábado (14) que se submeteu a um exame para detectar se foi infectado pelo coronavírus transmissor da doença Covid-19 e que está à espera dos resultados.

“Fiz o teste na última noite”, declarou Trump em entrevista coletiva na Casa Branca ao lado de outros membros do governo, entre eles o vice-presidente Mike Pence.

A declaração acontece dias depois do presidente norte-americano anunciar que “não estava preocupado” com os casos positivos para a doença entre os membros da comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo brasileiro, visitou Trump na Flórida para tratar assuntos como o livre comércio entre os países.

Donald Trump afirmou que o exame foi enviado a um laboratório e que os resultados ficarão prontos em poucos dias.

